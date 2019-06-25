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فيديو.. "أوغلو" بعد فوزه بإسطنبول ساخرا من أردوغان: "هجننه خلال 1800 يوم"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:41 م
فيديو.. "أوغلو" بعد فوزه بإسطنبول ساخرا من أردوغان: "هجننه خلال 1800 يوم" أوغلو ورجب طيب أردوغان
كتب محمود العمرى

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نشر عدد من المواقع التركية المعارضة فيديو لأكرم أوغلوا، الفائز بعمدة إسطنبول، بعد فوزه فى الانتخابات البلدية، وهو يسخر من أردوغان وحزبه قائلًا: "لقد جعلتهم يفقدون عقولهم خلال 18 يوما عندما توليت منصب عمدة إسطنبول وسأجننهم أكثر خلال الـ1800 يوم القادمين، ماذا سيفعلون؟".

الفيديو الذى لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، والسخرية الشديدة من الرئيس التركى، وذلك بعد هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية التابع له، وفشل محاولات أردوغان فى السيطرة على إسطنبول، وفوز المعارضة التركية، الذى أصبح يهدد عرشه من تركيا بالكامل.

 

ويعتزم أكرم إمام أوغلو، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول التركية الكبرى، تسلم وثيقة تنصيبه رسميًا بالمنصب، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة "برغون" التركية.

 


تركيا

اردوغان

اكرم اوغلو

الاوضاع فى تركيا

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