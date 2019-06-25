فحص 700 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لدول أوروبا

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن إجمالى ما تم فحصه وفرزه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى، منذ بدء موسم التصدير وحتى الآن بلغ ما يقرب من 700 ألف طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع.

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك شحنات حاليا يتم فحصها بمعامل مشروع العفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض للعفن البنى.

يأتى ذلك بعد تحديد اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد تقرير، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.