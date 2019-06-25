غادة إبراهيم بعد قبول الطعن على قضيتها: أثق فى براءتى

مصطفى القصبى

أعربت الفنانة غادة ابراهيم عن سعادتها بقرار محكمة النقض بقبول طعنها فى القضية المتهمة فيها بإدارة شقة منافية للآداب.مؤكدة: "أثق فى القضاء الشامخ ثقة عمياء، كما أثق فى براءتى".

وفى قرار المحكمة حكم يعيد القضية لنقطة الصفر دون إدانة، حيث من المقرر إعادة محاكمتها، لإثبات إدانتها من عدمه.





كما جاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع الخاص بالفنانة بمذكرة النقض، التي تم قبولها شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت في 11 فبراير من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عامًا واحدًا في اتهامها و3 آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، إلا أن غادة إبراهيم سعت لإثبات براءتها بالطعن على الحكم الصادر ضدها حيث قضت محكمة النقض في جلستها أمس بقبوله .







