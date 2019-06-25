ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر فى حملة مكبرة وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بضبط كل من محمد ص ع 21 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش، وعزام م ق 34 سنة "عامل" وبحوزته فرد خرطوش، ومحمد أ ش "عامل"وبحوزته فرد خرطوش، وأحمد أ ع 31 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش، ومصطفي سيد أ 21 سنة وسبق إتهامه فى 5 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، وخميس محمد م وبحوزته فرد خرطوش، وأحمد ع ع 25 سنة وبحوزته فرد خرطوش، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.