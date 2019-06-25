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ضبط 50 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بمحافظة أسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:26 م
ضبط 50 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بمحافظة أسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مدرية أمن أسيوط، خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة، بالاشتراك وضباط الأمن العام، من ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.
 
وكانت مديرية امن أسيوط، قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة، لضبط الأسلحة غير المرخصة وحائزيها، تحت إشراف ضباط الأمن العام، برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضباط الأمن المركزى.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 10 بنادق آلية، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش ومسدسات خرطوش، وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

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