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ضبط موظفين بشركة لاستيلائهما على أموال صندوق العاملين بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:57 ص
ضبط موظفين بشركة لاستيلائهما على أموال صندوق العاملين بالإسكندرية أموال - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط اثنين من موظفى إحدى الشركات لاستيلائهما على أموال صندوق العاملين بالشركة.
 
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا وجود مخالفات بصندوق العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام في سيدى جابر بالإسكندرية وقيام إثنان من موظفى الشركة مسئولان عن أعمال صندوق العاملين باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهم ، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين ، والإستيلاء عليها لأنفسهما، وإثبات منحها للعاملين بالشركة "خلافاً للحقيقة".. حيث بلغت تلك الأموال (803,170 ألف جنيه" الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الشركة.
 
وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة لفحص أعمال المتحرى عنهما ، أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات.. أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول "هارب" متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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الاستيلاء على اموال العاملين

الصناديق الخاصة

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