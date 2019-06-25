صور.. مطعم صينى يقدم خصما للعملاء إذا استطاعوا إضحاك مالكه

وكالات الأنباء

أطلق مطعم للوجبات الساخنة فى بلدية تشونجتشينج بجنوب غرب الصين، إعلاناً ترويجياً فريداً من نوعه، إذ يُقدم للعملاء خصما إذا استطاعوا إضحاك المالك، مع مستويات مختلفة من الخصومات اعتمادا على كم هم مضحكون.

ووضع المالك المُلقب بـ"تشن" حسبما إعلاناً خارج مطعمه ينص على معايير مختلفة، مثل خصم بنسبة 10% للنكات التى يمكن أن تجعله يبتسم، مع أعلى خصم بنسبة 50% لأولئك الذين يجعلونه يضحك بشدة، وفقاً لصحيفة "ذا بكين نيوز" الصينية.

وجذب الإعلان الترويجى العديد من سكان المدينة، وقال أحد العملاء الذين كانوا ينتظرون خارج المطعم فى مقطع فيديو نشرته "ذا بكين نيوز": "لقد بحثت عن النكات على شبكة الإنترنت طوال الصباح للحصول على خصم بنسبة 50%".

وقال تشن البالغ من العمر 24 عاماً إنه بعد تخرجه فى الجامعة، لم يكن مهتماً بمهنة التصميم الميكانيكى التى درسها واختار أن يرث أعمال والده.

وبعدما توليه لإدارة المطعم، سعى تشن لابتكار طرق فريدة للتسويق له، حيث إنه فى البداية كان يُجرى مسابقات بين الزبائن، والفائز يحصل على 3 أرطال من الضفادع المشوية، وفى المقابل يُخبر أصدقاءه بالمطعم.

وأوضح تشن أن الفكرة الجديدة جاءته عندما كان يتناول وجبة الغداء مع والديه، ثم قال شيئاً جعلهما ينهمرون فى الضحك فشعر حينها أنه يمكن استخدام الضحك كوسيلة ترويجية مبهجة لمطعمه، وعلى الفور قام بنشر ملصق على الباب.