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صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لحالات تعدى بـ 4 مراكز

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:09 م
صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لحالات تعدى بـ 4 مراكز إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، على مدار اليومين الماضيين، بمراكز سوهاج، وطهطا والمراغة، ودار السلام .
 
وأوضح محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية نفذت إزالة فورية لحالة تعدى من أحد المواطنين على مساحة 4 قراريط أملاك دولة، بقرية ونينة الغربية التابعة لقرية روافع القصير، مشيراً إلى أنه تم رفع مهمات البناء المستخدمة وتسوية الأرض.
 
وقال على محمد رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إنه تم تنفيذ 3 حالات إزالة فى بنى عمار التابعة لمجلس قروى الصوامعة على مساحة قيراط و16 سهم.
 
وأشار حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى تنفيذ إزالة فورية بمساحة 18سهم بقرية اولاد اسماعيل، عبارة عن حفر لقواعد تسليح معدة لصبة الخرسانة، مشيرا إلى أنه تمت عملية الردم بمعدات الوحدة، كما تمت إزالة فورية لسور بطول 30 متر وارتفاع 1.5 متر بالحريدية التابعة لقرية بناويط .
 
وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، لفت لطفى محمد على رئيس المركز، إلى تنفيذ ازالة فورية لحالة تعدى على خط التنظيم وأراضى زراعية، بمساحة واحد قيراط، بنجع الحداثنة بقرية أولاد يحيى قبلى.
 
إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام (1)
إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام 

إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام (2)
إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام 

إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام (3)
إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام

إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام (4)
إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام 

إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام (5)
إزالات فورية في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة ودار السلام 

 


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