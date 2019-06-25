صور.. لجان تعويضات النوبة تبدأ عملها فى تلقى طلبات المستحقين بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، لجان تلقى رغبات المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة بإجمالى 11 ألفا و716 مستحقاً، والتى بدأت أول أيام عملها اليوم ومستمرة لمدة 3 أسابيع، ورافقه خلال الجولة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأت الجولة بقيام السكرتير العام المساعد باستعراض وشرح موجز لكافة الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها للإعداد والتجهيز لبدء العمل فى لجان تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.

كما ستشمل التعويضات حصول 4758 مستحقاً على التعويضات الزراعية حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، فى حين سيتم تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنية للفدان.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان انتظام سير العمل بمقر لجنة تلقى رغبات تعويضات متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان من ضمن 5 لجان فى أحياء غرب وشرق وجنوب وجامعة أسوان.

وأختتم المحافظ جولته بتفقد مقرات لجان التعويضات السكنية بوحدتى التضامن الإجتماعى بمجلس مدينة كلابشه وقرية قورته ثالث ، بالإضافة إلى تفقدهما لمقر الجمعية الزراعية بكلابشه للتعويضات الزراعية من ضمن 16 لجنة موزعة على الجمعيات الزراعية بمركز نصر النوبة.



لجان تلقى رغبات المستحقين من أهالى النوبة

لجان تلقى رغبات المستحقين من أهالى النوبة



بحث تعويضات أهالى النوبة



بحث تعويضات أهالى النوبة



بحث تعويضات أهالى النوبة