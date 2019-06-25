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على غرار الملكة كيلوباترا..

صور.. فتاة صعيدية تروج للسياحة فى أسيوط بارتداء الزى الفرعونى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:37 م
صور.. فتاة صعيدية تروج للسياحة فى أسيوط بارتداء الزى الفرعونى فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى

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بملابس فرعونية وملامح أقرب للمكلة "كليوباترا" وقفت "ايرينى كمال" فتاة صعيدية فى العشرين من عمرها بين رمال صحراء مدينة أسيوط الجديدة، فى جلسة تصوير "فوتو سيشن" برفقة المصور "مينا حنين" وسرعان ما لقت الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بهدف الترويج للسياحة والآثار الفرعونية.

 

وقال المصور "مينا حنين" لـ"اليوم السابع": أنا خريج كلية الآداب قسم الآثار المصرية بجامعة أسيوط، والفكرة جاءت لى بهدف التوعوية بالآثار الفرعونية والتراث المصري، مشيرا إلى أنه فكر فى كيف لو إحدى الملكيات فى عصر الفراعنة خضعت لجلسة تصوير فوتو سيشن، كيف ستكون".

 

وأوضح المصور مينا حنين، أنه عرض الفكرة على صديقته "ايريني" ونالت إعجابها بعدها قمنا باختيار الزى الفرعونى زى ما درسته فى الكلية، وقمنا بتفصيله، بعدها نزلنا شارع المعز بالقاهرة وشراء الاكسسوارات تكون مقاربة للإكسسوارات الفرعونية بحيث تكون الصور مقنعه للمواطنين بعد عرضها".

 

وأشار مينا، إلى أن جلسة التصوير كانت فى صحراء مدينة أسيوط الجديدة، متابعا "حبيت أوصل رسالة للمواطنين أن عندنا تراث مصرى فرعونى العالم كله يتحدث عنه وعن الحضارة المصرية، كما أن المتاحف المصرية يوجد بداخلها العديد من القطع الاثرية التى تشير إلى اناقة الملكيات فى العصر الفرعوني".

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (11)
 
فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (1)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (2)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (3)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (4)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (6)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (10)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (13)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (14)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (16)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (17)
 

 

فتاة صعيدية تروج للسياحة بأسيوط بارتداء الزي الفرعوني علي غرار الملكة كيلوباترا (18)
 

 

 

 


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