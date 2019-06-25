صور.. "العلاج الحر": ضبط مركز جراحة بدون ترخيص فى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، من ضبط مركز جراحة شهير بمدينة ناصر شمال المحافظة، يعمل بدون ترخيص، أثناء إجراء جراحة لأحد المرضى، وتبين أن المركز يعمل بدون ترخيص، كما عثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية المخدرة منتهية الصلاحية، المستخدمة في الجراحات ، وتحرر المحضر رقم 3360 إداري مركز ناصر، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق مع أخصائى الجراحة الذى يعمل مديره، واعتاد على إجراء جراحات فى ساعة متأخرة من الليل ومع الساعات الأولى من الصباح.

وشارك فى الحملة التى داهمت المركز الطبى، من العلاج الحرالدكتور أحمد عبد العظيم والدكتور بسام فتحي، والعقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وتأتى الحملة تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف و بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.