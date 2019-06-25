صور.. إقبال كبير على الملتقى التوظيفى الأول بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد ملتقى التوظيف الأول المنعقد فى محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، إقبال كبير من أبناء المحافظة، حيث أن الملتقى يوفر نحو 500 فرصة عمل للشباب، 100 لذوى القدرات الخاصة.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشباب وتوفير فرص عمل لهم فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن أعداد العاملين بالقطاع والبالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف.

وأشار المحافظ أن القيادة السياسية وجهت بضرورة فتح مجالات جديدة للعمل للشباب، من خلال توفير قروض ميسرة ضمن برنامج مشروعك حتى يتمكن الشاب من عمل مشروع، إلى جانب توفيرآلاف فرص العمل بالقطاع الخاص، بالتالى يتم القضاء على جزء كبير من البطالة.

وشدد المحافظ خلال كلمته أثناء انطلاق ملتقى التوظيف الأول بجنوب سيناء الذى نظمته القوى العاملة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بحضور اللواء نادر حنفى السكرتير العام، وفوزى همام السكرتير المساعد ومحمد عبد الرحمن مدير القوى العاملة بالمحافظة، على ضرورة عمل الشباب فى القطاع الخاص وعدم انتظار وظائف الحكومة، ولابد أن يصبر الشاب فى العمل حتى يترقى ويأخذ حقه فى المناصب"، مقررا تعيين 8 من أبناء المحافظة كمشرفين أمن فى الملاعب الخماسية الجديدة، وتعيين مجموعة آخرى للعمل فى الامن والحراسات.

من جانبه قال محمد عبد الرحمن مدير القوي العاملة، إن هناك تأمين صحى ومعاشات لأى عامل فى هذا القطاع طبقا لقانون العمل، وناشد عبد الرحمن الشباب، بضرورة السعى من أجل فرص العمل في القطاع الخلص وخوض التجربة، مشيرا إلى أن هناك نماذج مشرفة من جنوب سيناء بدأوا العمل فى وظائف صغيرة ثم اصبح من كبار الموظفين.