"صحة بنى سويف" تدعم مستشفى الفشن بـ6 ماكينات غسيل كلوى جديدة

بنى سويف - أيمن لطفى

قال الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أن مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف، تعتمد على التيار الكهربائى العادى، بالإضافة إلى مولد خاص بها، كما يوجد مولد احتياطى لوحدة الغسيل الكلوى، التى تستوعب 140 مريضا، وهناك قسم خاص بماكينات الغسيل "سلبي"، عمرها الافتراضى 40 ألف ساعة، ودعمت المستشفى بـ 6 ماكينات غسيل جديدة، مؤكدا أنه طالب عدد من المرضى بنقلهم عليها، إلا أن إدارة المستشفى أبلغتهم أن الماكينات القديمة حالتها جيدة ولم تعمل حتى الان سوى 20 ألف ساعة فقط، ما تسبب فى اعتراضهم، وقدوم 12 منهم على الذهاب الى مركز الشرطة ، وتراجع عشرة مرضى وعادوا إلى المستسفى لاستكمال الغسيل، بينما أصر إثنان على تحرير محضر، بينهم مريض منع آخر من إجراء جلسة الغسيل، وحررت ضده إحدى الممرضات محضر شرطة.