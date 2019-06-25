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سفر وعودة 1394 مصريا وليبيا و 284 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:37 ص
سفر وعودة 1394 مصريا وليبيا و 284 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1394 مصريا وليبيا و 284 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1092 إلى الجانب الليبي، بينهم  269مصريا و823 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 302 بينهم 264 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  116 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 168  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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