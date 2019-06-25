سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سائق يمزق جسد زميله بسبب الخلاف على إيراد التوك توك فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:06 م
سائق يمزق جسد زميله بسبب الخلاف على إيراد التوك توك فى شبرا الخيمة إسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مزق سائق جسد زميله، بسبب الخلاف على إيراد مركبة التوك توك بشبرا الخيمة، تم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا للعميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مستشفى معهد ناصر، بوصول "إبراهيم ع س" 30 عاما، نجار موبيليا، مصاب بجرح نافذ بالصدر، تم حجزه للعلاج ولايمكن استجوابه.

 

وانتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، و"مدحت س م" 30 عاما سائق توك توك مصاب، لوجود شراكه بينهما على مركبة "توك توك"، فحدث خلاف بينهما وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الأخر بالضرب محدثًا ما به من إصابات.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط الطرف الثانى، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وارشد عن 2 سلاح أبيض "مطواة" مستخدمان فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21088 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


محافظه القليوبيه

امن القليوبيه

مدير امن القليوبيه

مستشفى معهد ناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة