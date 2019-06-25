سائق يمزق جسد زميله بسبب الخلاف على إيراد التوك توك فى شبرا الخيمة

مزق سائق جسد زميله، بسبب الخلاف على إيراد مركبة التوك توك بشبرا الخيمة، تم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا للعميد اسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مستشفى معهد ناصر، بوصول "إبراهيم ع س" 30 عاما، نجار موبيليا، مصاب بجرح نافذ بالصدر، تم حجزه للعلاج ولايمكن استجوابه.

وانتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، و"مدحت س م" 30 عاما سائق توك توك مصاب، لوجود شراكه بينهما على مركبة "توك توك"، فحدث خلاف بينهما وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الأخر بالضرب محدثًا ما به من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط الطرف الثانى، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وارشد عن 2 سلاح أبيض "مطواة" مستخدمان فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21088 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.