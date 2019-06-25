زوج يصعق نفسة بالكهرباء بسبب خلافات عائلية مع زوجته بطوخ

أقدم سائق على الانتحار حيث قام بصعق نفسه بالكهرباء ولقى مصرعه فى الحال فى طوخ بالقليوبية، بسبب خلافات عائلية مع زوجته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا بقيام سائق بصعق نفسه بالكهرباء حتى الموت فى طوخ، حيث تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز إلى أن المتوفى يدعى ” ن ع ع ” 50 سنة سائق دراجة نارية، نشبت بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصاريف المنزل، وقامت على إثر ذلك بترك المنزل منذ أسبوع فقام بقطع سلك "الكاتيل" الخاص بعمل الشاى وربط طرفيه حول معصم يديه ووضع "الفيشة" فى الكهرباء فلقى مصرعه صعقا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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