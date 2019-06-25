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"زراعة أسيوط": توريد 155 ألف و768 طن قمح بالصوامع والشون

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:30 ص
"زراعة أسيوط": توريد 155 ألف و768 طن قمح بالصوامع والشون توريد القمح - ارشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي

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أكد المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، على استمرار أعمال توريد محصول القمح موسم 2019، بشكل منتظم داخل الصوامع والشون ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، إذ بلغ إجمالى ما تم توريده وفرزه 155 ألف و768 طنا، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لـ"اليوم السابع": أنه تم توريد 62434 طنا و910 كيلو قمح بالبنك الزراعى المصرى، بينما تم توريد 30922 طنا و269 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و60821 أطنان و745 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، بينما بلغ إجمالى ما تم توريده 155768طنا و482 كيلو.

 

وأشار المهندس إبراهيم سرور، إلى أن إجمالى ما تم توريده 155768طنا و482 كيلو حتى الآن يفوق الكميات الموردة بنفس التوقيت فى العام الماضى والتى جاءت 117676طنا و925 كيلو، وأنه تم حصاد 229 ألفا و84 فدانا، حجم المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، للعام 2018 / 2019،  مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد ووفقًا لما قرره اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.


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