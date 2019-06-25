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رفع 40 طن قمامة خلال حملة مكبرة بسمادون فى المنوفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:52 م
رفع 40 طن قمامة خلال حملة مكبرة بسمادون فى المنوفية رفع 40 طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داو د منوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بالوحدة المحلية بسمادون لمتابعة أعمال النظافة، ورفع حوالى 40 طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود، وتسوية مطبان "مصرف سبل" بواسطة اللود، وتشكيل لجنة من قسم الملاريا بـ"أشمون" بالتنسيق مع الوحدة المحلية بـ"سمادون"، ورش مصرف سبل ونقطة المناولة بسمادون، والشوارع الرئيسية  فى كفر هجرس ومنطقة المقابرالغربية.
 
ومن جانبه شدد الدكتور أحمد القزاز رئيس مجلس مدينة أشمون، على استمرار متابعة أعمال الوحدات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنه تم وضع خطة لاستكمال باقى دائرة الوحدة المحلية بسمادون بحضورنادرأبوعامررئيس الوحدة، وتستمرأعمال النظافة بـ"جريس" ومتابعة أعمال قسم الملاريا ورش البعوض بدائرة الوحدة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
من جانب أخر، قامت الوحدة المحلية بشطانوف بتركيب حوالى 59 كشاف ليد بطريق بوهة شطانوف الحلواصى، ومتابعة لجنة المتغيرات المكانية المشكلة من مركز معلومات المحافظة، والإدارة الهندسية بالوحدة فى جميع قرى الوحدة.
 

لمبات ليد

رفع مخلفات

تعديل مطبات

طرق وكبارى

مالاريا

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