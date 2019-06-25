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رادار المرور يضبط 1639 لسيارات تسير بسرعات جنونية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:08 ص
رادار المرور يضبط 1639 لسيارات تسير بسرعات جنونية رادار أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين اللذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1639 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

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