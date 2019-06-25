رئيس مجلس النواب يقوم بجولة تفقدية داخل مستشفيات طب عين شمس بـ"الطفطف"

كتبت أمل علام

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مستشفى الأطفال والمسنين بطب عين شمس اليوم الثلاثاء، بكلية الطب جامعة عين شمس، وأجرى جولة تفقدية باستخدام "الطفطف"، الذى يستخدمه المرضى فى التنقل داخل المستشفى، حيث قام بتفقد أقسام الرعاية المركزة، والمتوسطة، كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى.

من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، خلال افتتاح مستشفى المسنين والأطفال، إن مستشفى المُسنين والأطفال تُعد واحدة من أهم المستشفيات حيث تمتلك أكثر من 300 سرير رعاية مركزة فى جميع المستشفيات، موضحا أنه يتم إرسال بعثات للتدريب فى الخارج، لافتا إلى أنه تم إرسال 4 أطباء إلى اليابان، للتدريب على إدارة المستشفيات، و6 آخرين سيسافرون إلى واحدة من أكبر الجامعات بالصين، و2 سيسافرون إلى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتدريب على زراعة الكبد،كما أن هناك من يأتى إلى جامعة عين شمس من أجل لتبادل الخبرات من الاجانب.

وأوضح أن مستشفيات الجامعة تستقبل كافة المرضى، حيث يتواجد بها 4000 سرير علاجى، ويتم إجراء أدق الجراحات، مشيرا إلى أن المستشفيات تستقبل حوالى مليون، ونصف مليون مريض سنويا.

فيما، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، أن هذه الجهود تعتبر صدقة جارية، لتعمير الأرض، وتخفيف الآلام عن المرضى، وتأسيس لرحمة كبيرة بين البشر، هكذا تكون عبادة الله من خلال عمارة الأرض.

وأشارت الدكتورة ياسمين جمال، مدير عام مستشفى الأطفال، إلى أن مستشفى الأطفال الجديد ستعمل جنبا إلى جنب مع المستشفى القديم، والذى تم إنشائه منذ عام 1940، موضحه أن تلك المستشفى كانت حلم لهم، وقالت إن: المستشفى تمتلك 127 سرير، وتخدم جميع تخصصات طب الأطفال، بداية من أعصاب الأطفال، والجهاز الهضمى والكبد والقسطرة، من خلال 17 سرير رعاية مركزة، و28 حضانة، ومركز للغسيل الكلوى للأطفال به 22 ماكينة، يخدمون 80 طفل.

جدير بالذكر انه تم تكريم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الافتتاح.























رئيس مجلس النواب يستخدم الطفطف فى التنقل خلال جولته بالمستشفى



