سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس النواب يقوم بجولة تفقدية داخل مستشفيات طب عين شمس بـ"الطفطف"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:06 م
رئيس مجلس النواب يقوم بجولة تفقدية داخل مستشفيات طب عين شمس بـ"الطفطف" رئيس مجلس النواب يتفقد مستشفيات طب عين شمس بـ"الطفطف"
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مستشفى الأطفال والمسنين بطب عين شمس اليوم الثلاثاء، بكلية الطب جامعة عين شمس، وأجرى جولة تفقدية باستخدام "الطفطف"، الذى يستخدمه المرضى فى التنقل داخل المستشفى، حيث قام بتفقد أقسام الرعاية المركزة، والمتوسطة، كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى.
 
من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، خلال افتتاح مستشفى المسنين والأطفال، إن مستشفى المُسنين والأطفال تُعد واحدة من أهم المستشفيات حيث تمتلك أكثر من 300 سرير رعاية مركزة فى جميع المستشفيات، موضحا أنه يتم إرسال بعثات للتدريب فى الخارج، لافتا إلى أنه تم إرسال 4 أطباء إلى اليابان، للتدريب على إدارة المستشفيات، و6 آخرين سيسافرون إلى واحدة من أكبر الجامعات بالصين، و2 سيسافرون إلى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتدريب على زراعة الكبد،كما أن هناك من يأتى إلى جامعة عين شمس من أجل لتبادل الخبرات من الاجانب.
 
 
وأوضح أن مستشفيات الجامعة تستقبل كافة المرضى، حيث يتواجد بها 4000 سرير علاجى، ويتم إجراء أدق الجراحات، مشيرا إلى أن المستشفيات تستقبل حوالى مليون، ونصف مليون مريض سنويا.
 
فيما، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، أن هذه الجهود تعتبر صدقة جارية، لتعمير الأرض، وتخفيف الآلام عن المرضى، وتأسيس لرحمة كبيرة بين البشر، هكذا تكون عبادة الله من خلال عمارة الأرض. 
 
وأشارت الدكتورة ياسمين جمال، مدير عام مستشفى الأطفال، إلى أن مستشفى الأطفال الجديد ستعمل جنبا إلى جنب مع المستشفى القديم، والذى تم إنشائه منذ عام 1940، موضحه أن تلك المستشفى كانت حلم لهم، وقالت إن: المستشفى تمتلك 127 سرير، وتخدم جميع تخصصات طب الأطفال، بداية من أعصاب الأطفال، والجهاز الهضمى والكبد والقسطرة، من خلال 17 سرير رعاية مركزة، و28 حضانة، ومركز للغسيل الكلوى للأطفال به  22 ماكينة، يخدمون 80 طفل.
 
 
 
جدير بالذكر انه تم تكريم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الافتتاح.
 
٢٠١٩٠٦٢٥_١٦٠٣٥١
 

٢٠١٩٠٦٢٥_١٦٠٥٣٠
 

٢٠١٩٠٦٢٥_١٦٤٦٢٠
 

٢٠١٩٠٦٢٥_١٦٤٦٣٢
 

رئيس مجلس النواب فى طفطف المرضى
 

رئيس مجلس النواب يستخدم الطفطف فى التنقل خلال جولته بالمستشفى
رئيس مجلس النواب يستخدم الطفطف فى التنقل خلال جولته بالمستشفى
٢٠١٩٠٦٢٥_١٥٠٨٣٩
 

 


رئيس مجلس النواب

طب عين شمس

جامعة عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة