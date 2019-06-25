رئيس مجلس النواب ومفتى الجمهورية يشهدان افتتاح مستشفى المسنين والأطفال بجامعة عين شمس

كتبت أمل علام

افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مستشفى الأطفال الجديد، ومستشفى المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس.

الافتتاح جاء بحضور وزارة التعليم العالى واللواء خالد عبد العال ومحافظ القاهرة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ونيافه الأنبا يوليوس أسقف الخدمات ممثلا عن قداسة البابا، والأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس ،ونواب رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب.

من جانبه قال الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، إن مستشفى الأطفال تتوافرا فيها النظم العالمية لمكافحة العدوى، وتم توفير عدد من الأساتذة المتخصصين فى شتى التخصصات، على مساحة 4000 متر، لخدمة المرضى من الأطفال، مضيفا أن مستشفى طب المسنين، تم الانتهاء منها بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه لتكون المستشفى الجامعى الأول فى مصر والشرق الأوسط فى تخصص أمراض المسنين، وخدمة كبار السن، وقد تم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهام، موضحا ان هذه المستشفيات تم التبرع لها من عدد من البنوك فى مصر.

وأكد أن مستشفى الأطفال الجديد، هى تكملة للمستشفى القديم، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض، وجراحة الأطفال بتكلفة قدرها 220 مليون جنيه، وجارى العمل حاليًا فى المرحلة الثانية، وهى تجديد المستشفى القديم، وعودته إلى تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضى، ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة، بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال وجراحاتها إلى 650 سريرا بانتهاء الـ3 مراحل بحلول 2022.

وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إننا نفتخر بهذا الصرح الكبير، والذى يشهد طفرة عالية فى مجال الطب يساهم فيها ليس فقط أساتذة الطب، ولكن أيضا المجتمع المدنى، وأشكر كل من أسهم فى هذا العمل الطبى الكبير.

من جانبه قال الدكتور ايمن صالح مدير المستشفيات، أن مستشفى الأطفال الجديد سيكون فيها جميع التخصصات، وهناك علاقة تكاملية بين المستشفى الجديد والقديم، وطب المسنين يتعامل مع فئة عمرية من كبار السن، لأن المريض المسن يحتاج إلى جليس متخصص يجيد التعامل معه.

وقالت الدكتورة هالة سويد مدير عام مستشفى المسنين، تكلفت 90 مليون جنيه، وهى تتكون من 22 سرير رعاية مركزة، و10 أسرة رعاية متوسطة، و66 سرير داخلى، و4 عيادات تخصصية الذاكرة، والعظام، والرعاية الأولية ،والثانوية، ونعالج المسن بشكل عام ، ولدينا الاستشاريين الأكثر تخصصا، وحتى المشاكل الاجتماعية أو النفسية.