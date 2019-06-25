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رئيس جامعة سوهاج: طرح 4 مشروعات جديدة بتكلفة نصف مليار جنيه.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص
رئيس جامعة سوهاج: طرح 4 مشروعات جديدة بتكلفة نصف مليار جنيه.. تعرف عليها الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تستعد جامعة سوهاج لعدد من المشروعات الجديدة على مستوى الجامعة من خلال طرح 4 مشروعات جديدة هى مشروع إنشاء مبنى لكلية طب الأسنان ومدرج ومشروع مجمع مدرجات مركزى ومشروع إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى مشروعات الصيانة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الجامعة أستطاعت أن تفصل بين أعمال الصيانة وتم وضع 3 أنظمة للصيانة صيانة مبنى مقر الجامعة القديم وصيانة المدن الجامعية وصيانة مبتنى مقر الجامعة بمقرها الجديد وقد بلغت تكلفة هذه المشروعات الأربعة بإجمالى تكلفة  نصف مليار جنيه ويوجد جزء موجود من تلك المبالغ بخزينة الجامعة والباقى من وزارة المالية.

 

وأكد أن مشروعات الصيانة مشروعات ثانوية وأعمال مشروعات الكليات الجديدة سوف تتم أعمال التنفيذ خلال شهرين من أمر الأسناد ومدة التنفيذ حوالى 24 شهر والكليات الجديدة مثل طب الأسنان ستكون إضافة كبيرة لمحافظة سوهاج لأن هناك عدد كبير من أبناء المحافظة يدرسون خارج المحافظة وفى أول عام سوف يتم قبول 150 طالب وسوف تتم زيادتها بالتنسيق مع نقابة الأسنان ووزارة التعليم العالم وسوف يتم تقديم خدمات لأهالى محافظة سوهاج بشكل أفضل وكلية الحاسبات والمعلومات سوف تعمل العام القادم وسوف يتم قبول 200 طالب وذلك عقب التنسيق مع وزارة التعليم العالى فى أول سنة ومجمع المدرجات سوف يساعد فى توفير قاعات محاضرات وتوفير قاعات إستذكار للطلاب.

 

وأنهى عزيز تصريحاته، أن الجامعة تسير طبقا لمخطط معد مسبقا للتطوير وإقامة كافة الكليات التى يحتاجها سوق العمل من أجل خلق فرص عمل تتمشى وحاجة المحافظة والمحافظات الأخرى فى كافة القطاعات.


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محافظة سوهاج

جامعة سوهاج

طب الأسنان

أحمد عزيز

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