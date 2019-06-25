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رئيس الوزراء يكرم هانى عازر باحتفالية السفارة المصرية ببرلين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:19 م
رئيس الوزراء يكرم هانى عازر باحتفالية السفارة المصرية ببرلين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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نظمت السفارة المصرية فى برلين، حفل مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

 

وسلم رئيس الوزراء خلال الحفل، درع مجلس الوزراء، للمهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، تكريما له بعد حصوله على أعلى وسام من دولة ألمانيا .

 

وكان رئيس الوزراء قد بدأ زيارة رسمية لألمانية منذ أول أمس زار خلالها مدينة شتوتجارت وشركتى مرسيدس وبوش، ومن المقرر أن يشارك بالمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى .

 

وتأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

 

 

 


هانى عازر

مجلس الوزراء

مصر والمانيا

المنتدى الاقتصادى العربى الالمانى

تكريم هاني عازر

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