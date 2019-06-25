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رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى بلادنا صلب

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:58 م
رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى بلادنا صلب رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى
كتب : أحمد جمعة

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أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدى، الثلاثاء، أن عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب، مشيرا إلى وجود تراكم هائل فى عدد الدرجات الخاصة التى تدار بالوكالة.

وقال عبد المهدى فى كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعى، إن عمليات مطاردة الإرهابيين مستمر والأمن فى البلاد صلب، مؤكدا: "وضعنا برنامجا لتطوير مؤسسات الدولة وفق توقيتات محددة".

وأشار إلى أن هناك تراكما هائلا فى عدد الدرجات الخاصة التى تدار بالوكالة، لافتا إلى أن قائمة الأسماء الجديدة لمرشحى الدرجات الخاصة خالية من أى محاصصة تماما.

وتابع رئيس وزراء العراق، أن هناك حماسا لدى القطاع الزراعى ومضاعفة المساحة المزروعة، مشيرا إلى وجود حصص مائية كبيرة للمزارعين لتطوير القطاع الزراعى.

 


رئيس وزراء العراق

مطارده الارهابيين فى العراق

اخبار العراق

عادل عبد المهدى

الجيش العراقى

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