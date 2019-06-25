رئيس الهيئة العربية للتصنيع من برلين: توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا غدا

رسالة برلين - هند مختار





قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ستوقع 4 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا، غدا الأربعاء، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لألمانيا.

وأوضح التراس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " من ألمانيا: الاتفاقيات تشمل مجال المياه وصناعة محطات المياه وتنقية مياه الشرب، بجانب توقيع اتفاقية تتعلق بصناعة المستلزمات الطبية، سيتم توقيعها مع كبرى الشركات الألمانية، لافتا إلى أن هناك اتفاقية أخرى تتعلق بتدريب العمالة الفنية، من خلال إنشاء مركز تميز فى الهيئة العربية للتصنيع، لتدريب العمالة، وتأهيلهم وحصولهم على شهادة من ألمانيا.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة الوفد المصرى لشركتى بوش ومرسيدس قائلا "شركة بوش شركة عملاقة وفتح مصنع لها فى مصر يؤكد ثقتها فى الاستثمار فى مصر ومؤشر على نجاح الدولة المصرية".