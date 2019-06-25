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دراسة لـ"ديلى ميل": اسم "محمد" الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة بـ2019

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:17 م
دراسة لـ"ديلى ميل": اسم "محمد" الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة بـ2019 رضيع
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اسم "محمد" هو الاسم الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة لعام 2019 حتى الآن بالنسبة لأسماء الصبية، بينما احتل اسم أوليفيا المركز الأول فى الأسماء المفضلة بالنسبة لأسماء البنات. 
 
و أوضحت الصحيفة، أن دراسة جديدة أظهرت أن بعض الأسماء لديها القدرة على الصمود فى كل عصر، فبحسب  موقع الأبوة البريطاني "بيبي سنتر" أن الأسماء الكلاسيكية التى كانت منتشرة فى الثمانينات مثل إيما وديفيد بدأت تكتسب زخماً. 
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ورغم رواج اسماء الثمانينات غير المتوقع، إلا أن اسم أوليفيا تصدر قائمة الأسماء المفضلة للفتيات، تلاها "صوفيا"،  كخيار ثانى أكثر شعبية، ثم ليلى، وبعده إيفا، وفى المركز الخامس ميا، والسادس إيسلا، والسابع أميليا ثم فريا، وبعدها إيزبيلا، ثم فى المركز العاشر إيملي.

 

بالنسبة للفتيان، احتفظ اسم محمد بمكانته فى المرتبة الأولى، فى حين فقد أوليفر مكانه فى المركز الثانى بالنسبة لنواه (نوح)، يليه جورج.

 

وجاء آرتشى فى المركز 18، بعد تسمية الأمير هارى وزوجته ميجان لابنهما بهذا الاسم فى مايو.


محمد

اسم محمد

الاسماء الاكثر شعبية فى بريطانيا

الامير هارى

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