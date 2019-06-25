دراسة لـ"ديلى ميل": اسم "محمد" الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة بـ2019

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اسم "محمد" هو الاسم الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة لعام 2019 حتى الآن بالنسبة لأسماء الصبية، بينما احتل اسم أوليفيا المركز الأول فى الأسماء المفضلة بالنسبة لأسماء البنات.

و أوضحت الصحيفة، أن دراسة جديدة أظهرت أن بعض الأسماء لديها القدرة على الصمود فى كل عصر، فبحسب موقع الأبوة البريطاني "بيبي سنتر" أن الأسماء الكلاسيكية التى كانت منتشرة فى الثمانينات مثل إيما وديفيد بدأت تكتسب زخماً.



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