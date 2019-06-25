دراسة لـ"ديلى ميل": اسم "محمد" الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة بـ2019

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ورغم رواج اسماء الثمانينات غير المتوقع، إلا أن اسم أوليفيا تصدر قائمة الأسماء المفضلة للفتيات، تلاها "صوفيا"، كخيار ثانى أكثر شعبية، ثم ليلى، وبعده إيفا، وفى المركز الخامس ميا، والسادس إيسلا، والسابع أميليا ثم فريا، وبعدها إيزبيلا، ثم فى المركز العاشر إيملي.
بالنسبة للفتيان، احتفظ اسم محمد بمكانته فى المرتبة الأولى، فى حين فقد أوليفر مكانه فى المركز الثانى بالنسبة لنواه (نوح)، يليه جورج.
وجاء آرتشى فى المركز 18، بعد تسمية الأمير هارى وزوجته ميجان لابنهما بهذا الاسم فى مايو.
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