حملات لرفع الإشغالات والقمامة بالزاوية الحمراء وحدائق القبة

نفذت عدد من أحياء القاهرة، اليوم، عدة حملات للنظافة ورفع المخلفات، والإشغالات، والرقابة على الأسواق.

ونفذت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء، برئاسة اللواء هشام عصمت، حملة لرفع الإشغالات بشوارع الحى، أسفرت عن رفع اشغالات مخبز الحمد بشارع ترعة الجلاد، كما تم تقليم الاشجار وصيانة المساحات الخضراء بمربع الاميرية البلد، كما تم متابعة أعمال النظافة بمناطق "مربع القصيرين - مربع الاميرية البلد - شارع منشية الجمل - شارع الشركات - شارع مجمع المصانع".

وفى حى حدائق القبة، تم تنفيذ أعمال نظافة بشوارع "ترعة الجبل ـ منشية الصدر ـ الدويدار".

وفى حى مصر القديمة قامت إدارة الحدائق بتقليم ألأشجار بشارع المنيل الرئيسى، كما تم رفع كفاءة النظافة بمناطق جامع عمرو وشارع الفسطاط وأعلى الطريق الدائرى، كما تابع اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة اليوم الرابع من فعاليات قوافل الصحة الإنجابية بالحى، حيث تم انطلاق القافلة الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنطقة عين الصيرة وتم عقد ندوة توعوية وذلك ضمن حملات تنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمى).