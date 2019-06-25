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حماية المستهلك: تجاوب كبير مع خدمة "واتس آب" لاستقبال شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:00 ص
حماية المستهلك: تجاوب كبير مع خدمة "واتس آب" لاستقبال شكاوى المواطنين اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تجاوب كبير مع خدمة  الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 " من جانب المواطنين، حيث تستقبل هذه الخدمة الشكاوى يوميا، ويتم إحالتها إلى الإدارة المختصة وفقا لنوع الشكوى والتواصل مع الجهات المعنية لحل الشكاوى فى إطار الحفاظ على حقوق المستهلك .

وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لليوم السابع، أن الجهاز عبارة عن وكيل للمواطن فى الحفاظ على حقوقه من خلال إيجاد طرق غير تقليدية لحل الشكاوى، حيث يحرص الجهاز على إطلاق مبادرات من وقت لآخر من أجل حل الشكاوى.  

كان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن خدمة سيارات الضبطية القضائية يتم تشغيلها حاليا فى محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وأسوان وشرم الشيخ، كما سيتم إطلاق مرحلة ثانية قريبا من خدمة سيارات الضبطية القضائية، لافتا إلى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق، وأن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبنى سياسة التوعية، والرقابة والحماية وانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة.


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

خدمة الواتس اب

شكاوى المواطنين

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