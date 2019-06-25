حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى الهيروين بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول، بحبس عاطل "مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه فى اتجار مخدر الهيروين، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين فى منطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 3000 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.