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حبس عامل 15 يوما لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى بسوهاج

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:52 ص
حبس عامل 15 يوما لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى بسوهاج محكمة -أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى إبراهيم، وسكرتارية طه محمد عثمان  بحبس المتهم "حسام.أ.ع" 33 سنة عامل، 15 على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر، حيث ضبط بحوزته 13 قطعة حشيش، وسلاح نارى بدائرة مركز سوهاج .

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط  مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية، حيث تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الحشيش وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما  .

 

 


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حشيش

جنح مركز سوهاج

سلاح نارى

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