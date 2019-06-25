حبس عاطل لحيازته 130 قرصا مخدرا قبل ترويجهم بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر المستشار عصام جودة مدير النيابة العامة بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل، ضبط وبحوزته 13 شريط تامول نحو 130 قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "طارق .ب" وبحوزته 13 شريط تامول نحو 130 قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .