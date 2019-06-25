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حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنيين بالإكراه فى النزهة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:17 م
حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنيين بالإكراه فى النزهة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

والبداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بقيادة المقدم محمد جهاد، الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - سبق اتهامه فى 8 قضايا، بحوزته (مبلغ مالى 1070 جنيها - 16 كارت شحن هواتف محمولة فئات مختلفة - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض " سكين").

 

وبمواجهته حول مصدر المضبوطات، اعترف بأنها من متحصلات "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات وتعرفا عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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