حبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما عشيق زوجته بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس ربه منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل عشيقها بمعاونة زوجها بعد استدراجه لمسكنها.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز القناطر الخيرية، بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بناحية الجزيرة دائرة المركز، لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه بها ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة ولم يعثر معه على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيته.

وجرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وفى وقت لاحق حضر لديوان المركز زوجه المتوفى وشقيقيه كل من "ش.ح" 30 سنة، ربة منزل ومقيمة مدينة نصر، القاهرة، و"ك.ع" عامل، 35 سنة، ومقيمة القاهرة، و"ع.ع.م" 38 سنة، سائق، مقيم القاهرة، وقاموا بالتعرف على جثة المتوفى وقرروا أنها للمدعو "م.ع. م" 37 سنة، سائق ومقيم مدينة نصر القاهرة.

وأفادوا بتغيب المتوفى عقب خروجه متوجهًا لعمله بتاريخ الأربعاء الموافق 15/5/2019م، مستقلًا السيارة خاصتة، وعدم قيامهم بتحرير محضر بذلك، وأضافوا بسابقة عثورهم على سيارته بتاريخ 19/5/2019م، متوقفة بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه.

وبالفحص والتحرى بمعرفة المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ن. م.ا" 36 سنة، ربة منزل ومقيمة مدينة نصر، القاهرة، وزوجها "ش.خ" 38 سنة تاجر ملابس، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث قررت الأولى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المجنى عليه منذ عدة أشهر، وقد شك زوجها (المتهم الثانى) فى سلوكها لتعدد المكالمات الهاتفية لها، ولدى قيامة بمواجهتها بذلك أقرت له بتلك العلاقة، فعقد العزم على الانتقام والتخلص من المجنى عليه.

وفى سبيل ذلك، طلب منها استدراجه بطلب حضوره لمسكنها لعدم تواجد زوجها، وعقب حضوره فوجئ بتواجد المتهم الثانى بالمنزل والذى قام بالإجهاز عليه مستخدمًا يده بكتم نفسه إلى أن وافته المنية، ثم قاموا بنقل جثة المجنى عليه ووضعها بالحقيبة الخلفية للسيارة خاصته وقاما باستقلالها وتولى الثانى قيادتها وتوجها إلى الوراق جيزة، وقاما بإلقاء الجثة بمياه نهر النيل، ثم قاما بترك السيارة بإحدى الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه للتضليل.

بمواجهة المتهم الثانى أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5719 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2019م .