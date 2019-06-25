جون بولتون: الطريق مفتوح أمام إيران لإجراء محادثات مع أمريكا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون اليوم الثلاثاء، إن الطريق مفتوح أمام إيران للدخول فى مفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووى حتى بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وقال بولتون في القدس "ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها الخبيثة الأخرى في أنحاء العالم".

وتابع قائلا "كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح".