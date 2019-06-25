جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طبنجة نارية

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب 2، برئاسة عماد إسماعيل، محاولة تهريب طبنجة نارية محظور إستيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

وقالت مصادر: "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة طائرة شركة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، تم الإشتباه فى الراكب ح . ك أمريكي الجنسية من أصل مصرى قادم من إيطاليا والذى كان بصحبته أسرته ومعهم 16 شنطه.

وأضافت المصادر، بتفتيش الحقائب تبين وجود شنطه سوداء اللون مدون عليها HK بين طيات الملابس وبفتحها تبين أن بداخلها طبنجه 9 ملى ألمانى ماركه HK، وجهاز لتحسين ليزر الرؤية وزينة ودبشك إضافيين، وبعرضها على ضابط المفرقعات الذى أفاد بأنه سلاح نارى محظور جلبه أو حمله.

من جانبه قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والإحالة للنيابة.