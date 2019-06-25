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جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط من بين أفضل 10 جامعات أفريقية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:13 م
جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط من بين أفضل 10 جامعات أفريقية تصنيف الجامعات 2020
كتبت – هناء أبو العز

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أصدرت شركة تسويق التعليم العالي الشهيرة ، Quacquarelli Symonds "  التصنيف العالمي للجامعات الذي كان متوقعًا على نطاق واسع لعام 2020. 
Alexandria-University-egypttoday-com
Alexandria-University-egypttoday-com
 
ويأتى التصنيف وفقًا للتأثير  البحثي والمكانة الأكاديمية، ونسبة الطلاب والموظفين، وتوظيف الخريجين ، والقدرة على التدريس.
 ومن بين 1000 جامعة من 82 دولة تم اختيارها ، وضعت 17 جامعة أفريقية فقط في القائمة، ومن بينها تم اختيار  10 جامعات أفريقية تم اختيارها من أفضل الجامعات، وفقًا لموقع face2 face Africa.
 
American-University-in-Cairo
American-University-in-Cairo
وخرجت السبع جامعات التالية من الترتيب وهم جامعة رودس بجنوب إفريقيا ، وجامعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا ، وجامعة ويسترن كيب جنوب إفريقيا ، والجامعة الألمانية بالقاهرة ، جامعة ماكيريري فى أوغندا ، والجامعة الشمالية الغربية فى جنوب أفريقيا، وجامعة نيروبي .
 
Cairo-University
Cairo-University
 بينما تقدمت الجامعات العشر التالية لتكون من أفضل جامعات افريقية ، وهى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والتى حصلت على التصنيف 198 ، والجامعة الأمريكية فى القاهرة  والتى حصلت على الترتيب 395، و جامعة ويتواتر سراند بجنوب أفريقيا،  والذى جاء الترتيب العالمي لها 400، وجامعة ستيلينبوش جنوب إفريقيا، وجاء التصنيف العالمى لها 427، وجامعة جوهانسبرج بجنوب أفريقيو) الترتيب العالمي لها  501 ، وجامعة القاهرة والترتيب العالمي لها  521-530، ثم جامعة بريتوريا فى جنوب أفريقيا والتى حصلت على  الترتيب   551، وجامعة عين شمس بمصر بترتيب 801 ،  ثم جامعة الإسكندرية فى مصر بتصنيف عالمى  801 ، وجامعة أسيوط،  التى حصلت على  ترتيب 801.
Assiut-University
Assiut-University

Stellenbosch-University
Stellenbosch-University

University-of-Cape-Town1
University-of-Cape-Town1

University-Of-Johannesburg (1)
University-Of-Johannesburg (1)

 
University-of-Pretoria-guateng-net
University-of-Pretoria-guateng-net
 

جامعات افريقية

افضل الجامعات

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

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