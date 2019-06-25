جامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط من بين أفضل 10 جامعات أفريقية

كتبت – هناء أبو العز

أصدرت شركة تسويق التعليم العالي الشهيرة ، Quacquarelli Symonds " التصنيف العالمي للجامعات الذي كان متوقعًا على نطاق واسع لعام 2020.



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ويأتى التصنيف وفقًا للتأثير البحثي والمكانة الأكاديمية، ونسبة الطلاب والموظفين، وتوظيف الخريجين ، والقدرة على التدريس.

ومن بين 1000 جامعة من 82 دولة تم اختيارها ، وضعت 17 جامعة أفريقية فقط في القائمة، ومن بينها تم اختيار 10 جامعات أفريقية تم اختيارها من أفضل الجامعات، وفقًا لموقع face2 face Africa.



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وخرجت السبع جامعات التالية من الترتيب وهم جامعة رودس بجنوب إفريقيا ، وجامعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا ، وجامعة ويسترن كيب جنوب إفريقيا ، والجامعة الألمانية بالقاهرة ، جامعة ماكيريري فى أوغندا ، والجامعة الشمالية الغربية فى جنوب أفريقيا، وجامعة نيروبي .



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بينما تقدمت الجامعات العشر التالية لتكون من أفضل جامعات افريقية ، وهى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والتى حصلت على التصنيف 198 ، والجامعة الأمريكية فى القاهرة والتى حصلت على الترتيب 395، و جامعة ويتواتر سراند بجنوب أفريقيا، والذى جاء الترتيب العالمي لها 400، وجامعة ستيلينبوش جنوب إفريقيا، وجاء التصنيف العالمى لها 427، وجامعة جوهانسبرج بجنوب أفريقيو) الترتيب العالمي لها 501 ، وجامعة القاهرة والترتيب العالمي لها 521-530، ثم جامعة بريتوريا فى جنوب أفريقيا والتى حصلت على الترتيب 551، وجامعة عين شمس بمصر بترتيب 801 ، ثم جامعة الإسكندرية فى مصر بتصنيف عالمى 801 ، وجامعة أسيوط، التى حصلت على ترتيب 801.