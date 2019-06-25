تعرف على 7 اتهامات موجهة لخلية "تنظيم الأمل" بقيادة زياد العليمى

كتبت أمنية الموجى

7 اتهامات وجهتها نيابة أمن الدولة العليا، لكلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، المتهمين في تشكيل خلية الأمل التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.

وحملت القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، وشملت 7 اتهامات موجهة للمتهمين بها جاءت كالتالي:

*انضمام لجماعة إرهابية أنشأت على خلاف أحكام للقانون.

*تمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها.

*التنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها

*استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة

*الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

* نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام

*التخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.