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تعرف على مبادرة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة فى بنى سويف

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 ص
تعرف على مبادرة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة فى بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف  حمله " من حقك تنظمى "  ضمن مبادرة " أيامنا أحلى"  والتى أطلقها  قطاع السكان وتنظيم الأسره بوزارة الصحة ، و تهدف الى نشر التوعية بأحقية السيدات المتزوجات فى تنظيم الاسرة وانعكاس ذلك بشكل إيجابى على  صحتهن و معيشتهن الأسرية  ، وتضمنت المبادرة  العشرات من ندوات التوعية على مستوى المحافظة بمشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحى و مسؤولى الاعلام والتثقيف الصحى  بمديرية الصحة. 

وشملت كذلك الرسائل الصحية لتعريف السيدات بمعنى التنظيم وأهميته ، والوسائل المناسبة لكل منهن  ، ونيل الأطفال القسط المناسب من الرضاعة والتى أوصى بها القرآن الكريم  ، وكذلك التأثير الإيجابى لتنظيم الأسرة فى الحفاظ على الصحة العامة ،  وتكوين أسرة أفرادها أقوياء صحيا، كما تفاعلت  السيدات المشاركات مع المحاضرين من خلال مناقشات تطرقت إلى كثير من النقاط ، كما استفسرن عن الكثير من الأمور الصحية والدينية الخاصة بتنظيم الأسرة . 

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إلى نجاح المرحلة الأولى من الحملة فى التأثير على المئات من  السيدات المستهدفات و إقناعهن بحقهن فى تنظيم الأسرة ،لتصبح حياتهن أفضل وذلك من خلال خمسة عشر ندوة ولقاء توعية   ،  كما تنفذ المرحلة الثانية حاليا فى أربع مراكز  هى بنى سويف و ناصر و الواسطى و اهناسيا من خلال 20 ندوة توعية بمعدل خمس ندوات لكل مركز .

وأوضح حميدة أن فريق العمل فى الحملة بذل جهدا ملحوظا فى تفسير بعض الأمور  الشائكة والملتبسة  على السيدات  و كذلك تصحيح  المعلومات الصحية المغلوطة وضد الكثير من الشائعات والموروثات  القديمة  ،  علاوة على توصيل الرسائل الدينية والصحية باستخدام الدلائل وسبل الاقناع  وذلك خلال الندوات التى أقيمت بمراكز الشباب وقاعات  المساجد  والكنائس ومقر الجمعيات  بمراكز المحافظة السبع الادارية .  

وقالت نارمين عبد العظيم المسؤول الاعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف  إن الحملة تنفذها إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ، بالتنسيق  مع مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها ، وإبراشية بنى سويف، وتبلغ مدة تنفيذ المبادرة  ثمانية أيام على مرحلتين، واستهدفت  المرحله الأولى تنظيم 15  ندوة توعية  بقرى مراكز ببا و الفشن و سمسطا بمعدل خمس ندوات بكل مركز ، و  تحدث خلالها رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومسؤولى التثقيف الصحى  ، عن رأى الدين فى تنظيم الأسرة وأحقيتهن فى ذلك مع الاستدلال بآيات من القرآن الكريم و السنة النبوية وكذلك الإنجيل على إباحته السيدات دون حرمانية .

وأكدت منى سيد أحمد ربة منزل بمركز ببا جنوب بنى سويف على   مشاركتها وحضورها ندوات المبادرة اكسبها خبرة فى تنظيم الاسرة وصحح لديها الكثير من المعلومات المغلوطة ، كما جعلها تعرف أن تنظيم الاسرة حق أصيل لها ولا حرمانية فيه .

بينما طالبت تريزة ميخائيل ، دبلوم تجارة تقيم بمركز سمسطا ،   بضرورة تنظيم مثل هذه المبادرات بشكل مستمر وتكثيف ندواتها والاستعانة برجال الدين الإسلامى والمسيحى  المتواجدين بين  المواطنين  ، وكذلك الوصول إلى النجوع والعزب لتصحيح المفاهيم الصحية المغلوطة لدى السيدات وإقناعهن بأهمية وضرورة تنظيم الأسرة.

ندوة (4)
ندوة

 

السيدات شاركن فى الندوات
السيدات شاركن فى الندوات

 

ندوة (5)
ندوة

 

جانب من ندوة داخل مسجد
جانب من ندوة داخل مسجد

 

رجل دين اسلامى يتحدث فى ندوة داخل الكنيسة
رجل دين اسلامى يتحدث فى ندوة داخل الكنيسة

 

مسؤولة اعلام صحة بنى سويف تلقى محاضرة
مسؤولة اعلام صحة بنى سويف تلقى محاضرة

 

مسؤولة التثقيف الصحى تتحدث فى ندوة
مسؤولة التثقيف الصحى تتحدث فى ندوة

 

نارمين عبدالعظيم تتحدث فى ندوة داخل الكنيسة
نارمين عبدالعظيم تتحدث فى ندوة داخل الكنيسة

 

ندوة باحدى الجمعيات
ندوة باحدى الجمعيات

 

ندوة داخل الكنيسة
ندوة داخل الكنيسة

 

دكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
دكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف

 

ندوة (1)
ندوة

 

ندوة (2)
ندوة 

 

ندوة (3)
ندوة

اخبار مصر

بنى سويف

تنظيم الاسره

من حقك تنظمى

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