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تركيب 300 عداد مسبق الدفع وتوفير 55 مركز للشحن بالمنوفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 ص
تركيب 300 عداد مسبق الدفع وتوفير 55 مركز للشحن بالمنوفية عداد كهرباء
المنوفية - محمود شاكر

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أعلنت المهندسة هدى الشريف، وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية، أن قطاع الكهرباء بالمنوفية شهد طفرة كبيرة فى العديد من القطاعات من أجل الوصول إلى أعلى خدمة مقدمة للمواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "  أنه تم تركيب ما يقرب من 300 ألف عداد مسبق الدفع للمشتركين .

وأضافت أنه تم تدعيم المواقع التابعة للقطاع بوحدات الشحن المحمولة لتيسير عملية شحن كروت العدادت المسبق على المواطنين .

وأوضحت وكيل الوزارة أن عدد الوحدات التى تم تنظيمها وصلت إلى 55 وحدة بنطاق القطاع بالاضافة إلى وحدة ثابتة لكل فرع ليتم العمل بها بنظام الورديات على ورديتين .

 

 


كهرباء المنوفية

عدادت مسبقة الدفع

مشتركين

وحدة شحن

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