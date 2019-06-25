تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرة 65.33 نقطة، لتصل إلى مستوى 10441.66 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 32.2 مليون سهم بقيمة 123.8 مليون ريال قطرى عبر 2538 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 30 سهما.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.