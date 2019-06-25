تخصيص107 أفدنة لإقامة مدافن للأقباط في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

وافقت الأجهزة التنفيذية يمحافظة أسيوط على تخصيص 107 أفدنة لمدافن الأقباط.

وأوضح الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، أن الموافقة على التخصيص من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بني غالب بمركز اسيوط، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات "مدافن" للأقباط بمدينة أسيوط وتوابعها.

وأعرب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، عن خالص شكره للقيادات التنفيذية، وعلي رأسها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، علي توفير قطعة الأرض من اراضي املاك الدولة بأسيوط بناحية بني غالب، كمنفعة عامة للأقباط لإقامة مدافن لهم.