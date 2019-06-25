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تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة أموال من منزل موظف خليجى بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:24 م
تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة أموال من منزل موظف خليجى بـ6 أكتوبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس سائق متهم بسرقة أموال مملوكة لموظف يحمل جنسية دولة خليجية بأكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
اعترف المتهم بسرقة مبلغ مالى من مسكن موظف يحمل جنسية دولة خليجية بمدينة 6 أكتوبر، أنه استغل عمله لدى الموظف كسائق، وثققته به، ومعاونته فى شراء المتطلبات الخاصة به، وانتهز فرصة صعوده لمسكنه، واستولى على النقود من حقيبة داخل الشقة.
 
وأضاف المتهم عقب القبض عليه، أنه ارتكب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وأنه خلال صعوده للشقة، لتوصيل بعض المتطلبات الخاصة بالموظف، عثر على النقود، واستولى عليها.
 
 تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من موظف يحمل جنسية دولة خليجية، ويعمل بسفارة تلك الدولة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالى من الفيلا الخاصة به، على يد مجهول.
 

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