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تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها فى الظاهر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:56 ص
تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها فى الظاهر محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة وعشيقها 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج الأولى فى منطقة الظاهر.

 

كشفت تحقيقات النيابة،  تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية، فعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين وفاته جراء وضع منشطات داخل طعام وعصير كان يتناوله المجنى عليه.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعشيقها، حيث اتفقا على التخلص منه حتى يخلو لهما الجو، فتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم.

 

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكليه، استعجلت تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية الخاص بجثة عامل قتل على يد زوجته وعشيقها فى الظاهر، لإرفاقه بأوراق التحقيقات تمهيدًا لإحالتهما للمحاكمة.

 

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهمة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى عن طريق وضع أقراص منشطة له بالطعام، على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

 


عقوبه القتل

جرائم القتل الاسرى

محكمه جنوب القاهره

الظاهر

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