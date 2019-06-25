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تأجيل محاكمة تاجر بتهمة قتل بقتل صديقه بالزاوية الحمراء لـ25 سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:42 م
تأجيل محاكمة تاجر بتهمة قتل بقتل صديقه بالزاوية الحمراء لـ25 سبتمبر المقبل محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين محاكمة صاحب محل موبايلات، بتهمة قتل صديقه، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلافات مالية، فى الزاوية الحمراء لجلسة 25 سبتمبر المقبل.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم " حسام حسن مصطفى " 20 سنه صاحب محل موبايلات، بقتل المجنى عليه " علاء م ن " عمدا، حيث عقد العزم وبينت النيه، على قتله وأعد سلاح نارى " فرد خرطوش "، وتوجه إلى المكان الذى تواجد فيه القتيل، أطلق عليه عيار نارى، اصابه إصابة مباشرة، سقط على الأرض غارقا فى دمائه مفارقا الحياة.

 

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء، إلى قيام المتهم بإحداث إصابة المجنى عليه الأول أودت بحياته، قاصدا قتله على أثر مشاجرة سابقة، توعد فيها المتهم المجنى عليه بقتله، وأن المتهم هو محدث إصابة المجنى عليه الثانى بقصد قتله.

 


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صاحب محل موبيلات

نشوب مشاجرة

الزاوية الحمراء

جريمة الزاوية

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