سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم فى الزاوية الحمراء لـ 23 سبتمبر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:40 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم فى الزاوية الحمراء لـ 23 سبتمبر ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عزيز شاهين المتهمين، بقتل عامل فى الزاوية الحمراء، لجلسة 23 سبتمبر القادم.
 
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهمين وهم كلا من " محمد ح " 23 عام سائق ، "محمد ع " 20 عام مندوب مبيعات، " وليد ح " 16 عام مندوب مبيعات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث قام المتهم الأول بإحرازه سلاح نارى " فرد خرطوش "، بينما اقتصر دور المتهمان الثانى والثالث على مساعدة المتهم الأول فى استدراج واستهداف المواطنين لسرقتهم.
 
وتبين من تحريات رجال مباحث القاهرة قيام المتهمين فور رصدهم " باسم يوسف "عامل عقب مروره بأحد شوارع المنطقة فى وقت متأخر من الليل عقب عودته من عمله حيث قام المتهم الأول بإيقافه محاولا سرقته بتهديد السلاح النارى الذى كان بحوزته وما أن قاوم المجنى عليه المتهم قام بإطلاق عيار ناري عليه أصابه فى منطقة الصدر فأرداه قتيلا غارقا فى دمائه على الفور، بينما اقتصر دور المتهم الثانى على سرقة محتويات المجنى عليه فيما قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق المتهمان الأول والثانى.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص متوفى نتيجة إصابته بطلق نارى بالمنطقة على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الجثة وبالإطلاع على الأوراق الثبوتية له تبين أنه يدعى " باسم يوسف فخرى " عامل مصاب بطلق نارى بمنطقة الصدر، وتم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط الجناة.
 
وبإجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية الجناة حيث اتضح أنهم كلا من " محمد ح " 23 عام سائق ، " محمد ع " 20 عام مندوب مبيعات، " وليد ح " 16 عام مندوب مبيعات، وبتكثيف التحريات ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أجلت القضية للمرافعة.
 
 

قتل جارهم

تشكيل عصابى

الزاوية الحمراء

جريمة الزاوية الحمراء

خلافات الجيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة