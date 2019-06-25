تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم فى الزاوية الحمراء لـ 23 سبتمبر

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عزيز شاهين المتهمين، بقتل عامل فى الزاوية الحمراء، لجلسة 23 سبتمبر القادم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهمين وهم كلا من " محمد ح " 23 عام سائق ، "محمد ع " 20 عام مندوب مبيعات، " وليد ح " 16 عام مندوب مبيعات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث قام المتهم الأول بإحرازه سلاح نارى " فرد خرطوش "، بينما اقتصر دور المتهمان الثانى والثالث على مساعدة المتهم الأول فى استدراج واستهداف المواطنين لسرقتهم.

وتبين من تحريات رجال مباحث القاهرة قيام المتهمين فور رصدهم " باسم يوسف "عامل عقب مروره بأحد شوارع المنطقة فى وقت متأخر من الليل عقب عودته من عمله حيث قام المتهم الأول بإيقافه محاولا سرقته بتهديد السلاح النارى الذى كان بحوزته وما أن قاوم المجنى عليه المتهم قام بإطلاق عيار ناري عليه أصابه فى منطقة الصدر فأرداه قتيلا غارقا فى دمائه على الفور، بينما اقتصر دور المتهم الثانى على سرقة محتويات المجنى عليه فيما قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق المتهمان الأول والثانى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص متوفى نتيجة إصابته بطلق نارى بالمنطقة على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الجثة وبالإطلاع على الأوراق الثبوتية له تبين أنه يدعى " باسم يوسف فخرى " عامل مصاب بطلق نارى بمنطقة الصدر، وتم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط الجناة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية الجناة حيث اتضح أنهم كلا من " محمد ح " 23 عام سائق ، " محمد ع " 20 عام مندوب مبيعات، " وليد ح " 16 عام مندوب مبيعات، وبتكثيف التحريات ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أجلت القضية للمرافعة.