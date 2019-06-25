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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق" لجلسة 23 نوفمبر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:59 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق" لجلسة 23 نوفمبر صورة ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خطف طفل الشروق" لجلسة 23 نوفمبر .
 
كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.
 
وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد ع س"، "طارق ع م"، "المعتز بالله ع"، "نور ر إ"، "عبدالعليم ع م"، "سالم ط ع"،"مؤمن ط ع"، "إسلام ع س"، وواجهت الطفل بالمتهمين فتعرف عليهم.
 
وتعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل "سامى هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالى قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.
 
 

تأجيل المحاكمة

طفل الشروق

خطف طفل

نوفمبر القادم

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