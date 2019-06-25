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تأجيل محاكمة المتهمة بوضع قنابل داخل سيارة زوجها لقتله لـ24 سبتمبر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:16 م
تأجيل محاكمة المتهمة بوضع قنابل داخل سيارة زوجها لقتله لـ24 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها و4 آخرين بتهمة الشروع فى قتل زوج المتهمة الأولى وحيازة مفرقعات لجلسة 24 سبتمبرالمقبل.
 
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وكانت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار عبد المجيد الشريف، أحالت سيدة و4 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بمحاولة اغتيال زوجها، عن طريق زرع قنبلة بسيارته. 
 
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وتبين من خلال التحقيقات، أنه أثناء سير زوج المتهمة، أمام جامعة حلوان، مستقلًا سيارته انبعث دخان من الجزء الأمامى بالسيارة، وتبين زرع قنبلة بالسيارة.
 
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وأشارت التحقيقات إلى أن الزوج أصيب باختناق نتيجة الغاز المنبعث من "القنبلة"، وتبين أن وراء ذلك زوجته، حيث إنها أرادت التخلص منه، فاتفقت مع 4 آخرين على زرع قنبلة بسيارته وقتله.
 
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وتم القبض على زوجة المجنى عليه والمتهمين الآخرين، وحرر محضر برقم 16060، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

جنايات القاهرة

جنايات حلوان

قسم حلوان

جبروت امراة

تقتل زوجها بالقنابل

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