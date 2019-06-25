بعد 5 أيام من فتح باب الترشح.. نقابة الأطباء: 11 مرشحا على مقعد النقيب

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بالانتخابات، إنه ترشح على مقعد النقيب العام، حتى الآن 11 طبيبا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى عقب 5 أيام من بداية تلقى الترشحات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة نجوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، حتى نهاية الشهر الجارى، ليتم فتح باب التنازلات فور إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين، ومن ثم يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين على كافة المستويات.

ويعد من أبرز المرشحين على مقعد النقيب العام حتى الآن، هم: الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة، الدكتورة منى مينا عضو المجلس، الدكتور إيهاب الطاهر عضو المجلس، الدكتور محمد سلامة، الدكتور محمد نصر نقيب الجيزة، الدكتور إبراهيم الزيات نقيب الدقهلية، الدكتور أحمد رءوف، والدكتور على كامل، الدكتور هشام فتحى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة والفرعيات، ومنصب النقيب العام، ورؤساءا النقابات الفرعية، يوم الخميس الماضى، وحتى 30 يونيه الجارى.