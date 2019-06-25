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بسبب الميكنة..الشهر العقارى يسجل 10 الاف و852 محررا خلال 3 شهور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:53 م
بسبب الميكنة..الشهر العقارى يسجل 10 الاف و852 محررا خلال 3 شهور وزارة العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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ساهمت الخدمات الالكترونية التى تقدمها مصلحة الشهر العقارى، بعد ميكنة عددا من المكاتب فى تحقيق إنجاز فى عدد العقود المشهرة والمحررات المقيدة بالسجل العينى، خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019 ، "يناير وفبراير ومارس" والتى بلغت نحو 10 الف 852 محررا.

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إحصائية الشهر العقار

وتضمنت إحصائية رسمية صادرة من مصلحة الشهر العقارى عن إجمالى المشهرات شاملا شهر شخصى وسجل عينى خلال شهر يناير الماضى 3719 محرر بينها 2608 محرر مشهر و1111 محرر مقيد سجل عينى.

وبلغ إجمالى المشهرات شاملا شهر شخصى وسجل عينى خلال شهر فبراير الماضى 3543 محرر بينها 2490 محرر مشهر و1053 محرر مقيد سجل عينى.

كما بلغ إجمالى المشهرات شاملا شهر شخصى وسجل عينى خلال شهر مارس الماضى 3590 محرر بينها 2405 محرر مشهر و1185 محرر مقيد سجل عينى.

 

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احصائية الشهر العقارى

 

 

 


الشهر العقارى

خدمات الشهر العقارى

تسجيل العقود بمكاتب التوثيق

ميكنة خدمات الشهر العقارى

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