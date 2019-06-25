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برنامج الغذاء :سوء تغذية الأطفال بالهند سيوقف نمو 31% منهم عام 2022

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:20 م
برنامج الغذاء :سوء تغذية الأطفال بالهند سيوقف نمو 31% منهم عام 2022 طفل هندى ارشيفية
أ ش أ

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 حذر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار الاتجاهات الحالية المتعلقة بسوء التغذية بين الأطفال في الهند قد يؤدي إلى وقف نمو ما يصل إلى 31% من الأطفال في عام 2022. 
 
وذكر البرنامج - في تقرير صادر اليوم الثلاثاء حول الأمن الغذائي الوطني في الهند للعام الجاري - أنه على الرغم من التقدم المحرز بالنسبة للأمن الغذائي هناك إلا أن سوء التغذية بين الأطفال لا يزال مرتفعًا، موضحًا أنه تم تطوير الأمن الغذائي الوطني في الهند من خلال شراكة بين الحكومة الهندية وبرنامج الغذاء العالمي التابع يعد الأول من نوعه، فيما يخص تحليل التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (صفر جوع).
 
وأوضح أنه - خلال العقد الماضي - انخفض التقزم بمقدار خمس في الهند مع انخفاض سنوي قدره حوالي 1%، حيث إن ذلك لا يزال أبطأ معدل انخفاض بين الاقتصادات الناشئة الأخرى ومعظم البلدان في أسيا، مؤكدًا أنه يتعين على حكومة الهند مضاعفة معدل الانخفاض إلى 2% سنويًا؛ لتحقيق الأهداف الوطنية البالغة 25% بحلول عام 2022.
 
وأضاف أنه من بين أفقر 30% من السكان في الهند فإن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة يبلغ 1811 من السعرات الحرارية في اليوم، مؤكدًا أن هذا المعدل هو أقل بكثير من معيار المجلس الهندي لبحوث الطبية والبالغ 2155 سعرًا حراريًا في اليوم.
 
ولفت إلى أن 6.4% من الأطفال يعانون من التقزم والإهدار ونقص الوزن، و18.1% يعانون من التقزم ونص الوزن و7.9% من الأطفال يعانون من الهزال ونقص الوزن. 
 
وأوضح البرنامج الغذاء العالمي أنه على الرغم من أن الهند أصبحت مكتفية ذاتيًا في إنتاج الحبوب الغذائية مع زيادة كبيرة في إنتاج الأرز والقمح والحبوب الأخرى، إلا أن توفر هذه الحبوب للفرد لم يرتفع بنفس المستوى؛ بسبب عدم المساواة ونمو السكان وهدر الغذاء وفقدانه إضافة إلى التصدير.

برنامج الأغذية العالمي

الأطفال

الهند

السعرات الحرارية

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